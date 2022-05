Garcia vince il Gp d’Italia in Moto3, penalizzato Guevara

Al Mugello quarto posto di Andrea Migno e sesto di Riccardo Rossi SCARPERIA (ITALPRESS) – Sergio Garcia vince il Gran Premio d'Italia di Moto3. Sul tracciato del Mugello, il pilota spagnolo in sella alla GasGas trionfa dopo la penalità subita per 'track limits' dal connazionale Izan Guevara (GasGas). Quest'ultimo chiude secondo precedendo il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda). Tra gli italiani spiccano il quarto posto di Andrea Migno (Honda), il sesto di Riccardo Rossi (Honda) e l'ottavo di Elia Bartolini (Ktm) davanti a Matteo Bertelle (Ktm). Da segnalare le cadute senza conseguenze fisiche per Dennis Foggia (Honda) e il turco Deniz Oncu (Ktm). – foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). spf/pc/red 29-Mag-22 11:57