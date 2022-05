Motocross, in Spagna vince Maxime Renaux

Deludono i favoriti Prado e Gajser che guida la classifica ROMA (ITALPRESS) – Maxime Renaux ha dominato il Gp di Spagna del Mondiale di Motocross sul crossodromo di Arroyomolinos, nono appuntamento della stagione. Il pilota francese della Yamaha si è aggiudicato entrambe le gare sovvertendo i pronostici che vedevano favoriti Tim Gajser e soprattutto Jorge Prado. Quest'ultimo è partito in testa, ma proprio quando sembrava essere in grado di staccare il gruppo, un salto di canale in entrata di curva, lo ha catapultato a terra. La gara dello spagnolo è terminata sostanzialmente in quell'istante in quanto incapace di rimontare verso le posizioni di vertice. Alla fine l'idolo di casa ha chiuso in undicesima posizione, Alle spalle del vincitore Renaux il compagno di squadra, l'olandese Glenn Coldenhoff edd il connazionale Brian Bogers (Husqvarna). Hanno completato la top five Jeremy Seewer (Yamaha) ed un velocissimo Mattia Guadagnini (GasGas), sesto assoluto, che ha tenuto alle sue spalle un pressante Tim Gajser, stranamente appannato in questa finale. Alberto Forato (GasGas) ha chiuso dodicesimo. Gajser guida il ranking generale con 404 punti seguito da Maxime Renaux a 338 pt Jeremy Seewer a 292. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 29-Mag-22 18:23