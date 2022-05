Motomondiale: GP Italia. Dovizioso “Non terminerò stagione in anticipo”

"Il mio stato d'animo non è sicuramente buono e questo non mi aiuta" FIRENZE (ITALPRESS)- "Non ho mai pensato di terminare anticipatamente la stagione. Vivo gara per gara in questo momento e rispondere a questa domanda in questo momento sarebbe una cosa sbagliata. Vedremo più avanti". Così Andrea Dovizioso ha risposto a chi gli chiedeva del suo futuro al termine del Gran Premio d'Italia del Mugello, che lo ha visto piazzarsi al ventesimo posto. "Abbiamo fatto una prova di set up stranissima e mi dispiace non essermi goduto il Gran Premio d'Italia come avevo sperato – ha poi continuato -. Comunque è sempre bello correre qui, ma oggi è andata male in tutti i sensi. Dobbiamo affrontare questo momento negativo per quello che è". In vista della tappa di Barcellona, sono pochi i margini di crescita che Dovizioso si attende in termini di risultati e competitività. "Barcellona è una pista particolare che in determinate condizioni può regalare soddisfazioni, ma nelle condizioni in cui ci troviamo fare uno step in avanti sarà difficile e per questo faccio fatica a essere ottimista". Prima di andare via, Dovizioso non nasconde il suo malumore per una stagione per lui estremamente negativa. "Il mio stato d'animo non è sicuramente buono e questo non mi aiuta ma dobbiamo trovare una soluzione e ritornare a correre". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/gm/red 29-Mag-22 17:33