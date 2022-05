Calcio: Marotta “Perisic? Abbiamo Gosens. Su mercato serve creatività”

"Dybala e Lukaku? Non dobbiamo farci prendere dall'ansia e fare le cose di fretta" MILANO (ITALPRESS) – "C'è dispiacere ma capiamo la scelta del giocatore che dopo tanti in serie A e Bundesliga voleva provare l'esperienza della Premier League. Non potevamo fare offerte migliorative rispetto a quelle che abbiamo fatto e penso che la sua scelta si sia basata solo su un futuro diverso rispetto a quello attuale. Massimo rispetto per l'atleta ma non abbiamo paura, troveremo il giusto sostituto avendo già in casa un elemento come Robin Gosens che gode della nostra stima e della nostra fiducia e che non farà rimpiangere Perisic". Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, a margine di un evento a Milano conferma l'addio del croato, che ha preferito la proposta del Tottenham al rinnovo con i nerazzurri. "Si è chiusa una stagione in cui abbiamo ben figurato – prosegue Marotta – e adesso stiamo già pensando alla prossima: l'obiettivo dell'Inter è essere sostenibile e competitiva". Ai nerazzurri sono stati accostati Dybala e un clamoroso ritorno di Lukaku. "Non dobbiamo farci prendere dall'ansia di fare le cose frettolosamente – replica Marotta – Qualcosa abbiamo già fatto in anticipo, il lavoro di Ausilio e Baccin è positivo". "Ci devono essere sempre professionalità e competenza ma anche creatività – prosegue Marotta – Non è sempre necessario avere soldi e fare investimenti ma bisogna avere anche il coraggio di fare delle azioni. E poi lo zoccolo duro della squadra resterà. Con questa premessa possiamo affrontare la stagione con gli obiettivi di sempre, siamo l'Inter e in quanto tale i traguardi sono sempre ambiziosi". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 30-Mag-22 16:44