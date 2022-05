Calcio: Neymar “Io voglio restare al Psg, felice rinnovo Mbappè”

"Messi? Dopo tanti anni a Barcellona non era facile ambientarsi" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Nessuno mi ha detto nulla, io voglio rimanere". Neymar prova a scacciare una volta di più le voci che lo vorrebbero lontano dal Paris Saint Germain. L'attaccante brasiliano, ai microfoni di Canal Plus, si vede ancora all'ombra della Torre Eiffel, ancora al fianco di Messi e Mbappè. Quest'ultimo alla fine ha sciolto le riserve, decidendo di rinnovare. "Confesso che non sapevo nulla fino all'ultimo. Ma sono felicissimo che Kylian abbia deciso di restare. Credo che il progetto del Psg sia adatto alla sua carriera ed è bello che resti ancora qualche anno qui, che cerchi di vincere la Champions nel suo Paese e nella squadra della sua città. Per questo credo abbia fatto la scelta giusta e per noi avere giocatore come Kylian in squadra è molto importante". La prima stagione al Psg di Messi, invece, è stata deludente. "Leo ha trascorso molti anni al Barcellona, è difficile adattarsi, cambiare squadra, città, stile di gioco a livello di squadra con calciatori che faticano a capire il suo modo di giocare. Io, Leo e Kylian siamo calciatori che veniamo valutati per rendimento, statistiche, titoli, ma ne siamo consapevoli e per questo cerchiamo sempre di fare il meglio possibile", aggiunge Neymar. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Mag-22 17:00