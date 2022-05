Volley: Lube. Kovar saluta dopo 11 anni “Dato tutto per questa maglia”

Si separano le strade tra lo schiacciatore ceco ed il club campione d'Italia CIVITANOVA (ITALPRESS) – Dopo 11 anni alla Lube Cucine Civitanova e 13 titoli conquistati in biancorosso, si separano le strade tra i campioni d'Italia e il giocatore più vincente della storia cuciniera. Jiri Kovar chiude un percorso meraviglioso con una bella soddisfazione, quella di aver fornito un apporto importante nei play-off della stagione appena conclusa contribuendo con le sue giocate alla conquista del settimo scudetto, il suo sesto personale (nel 2012 e nel 2017 anche i riconoscimenti individuali come Mvp delle finali play-off). Il pallavolista ceco naturalizzato italiano saluta la Lube dopo la vittoria di 1 Mondiale per Club, 1 Champions League, 6 scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Lo schiacciatore con il numero 2 sulla schiena ha dato prova negli anni di grande attaccamento alla maglia e si è rialzato dopo ogni infortunio o incidente di percorso facendosi trovare sempre più forte e motivato. "La mia favola con la Lube si chiude con la consapevolezza di aver dato tutto per i tifosi marchigiani e la maglia biancorossa – il commiato di Kovar – Questo è lo sport, nulla continua all'infinito. Sono contento di aver aiutato il team a vincere uno scudetto sofferto, ma in fin dei conti questo cambia poco perché il mio percorso sarebbe comunque arrivato al capolinea". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 30-Mag-22 13:15