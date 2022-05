Calcio: Argentina. Di Maria “Dopo il Mondiale lascio l’Albiceleste”

L'ormai ex Psg conferma la sua intenzione di chiudere la sua avventura con la Seleccion BILBAO (SPAGNA) (ITALPRESS) – In attesa di definire il suo futuro dopo l'addio al Psg, Angel Di Maria conferma la prossima chiusura di un altro capitolo della sua storia calcistica. "Dopo il Mondiale mi farò da parte, lascerò l'Albiceleste, ho ottenuto quello che volevo e ci sono nuovi ragazzi che stanno venendo fuori e che dimostreranno il loro valore", le dichiarazioni del "Fideo" rilasciate in un'intervista a Olè. Di Maria, che sarà in campo contro gli azzurri nella "Finalissima" di Wembley in programma mercoledì sera, vanta 121 presenze e 24 gol in nazionale. Sua la rete che ha deciso la finale della Coppa America contro il Brasile (1-0). Il suo nome è stato accostato alla Juventus, pronta a ingaggiarlo a parametro zero dopo l'addio al Psg nel quale ha militato dal 2015. Prima, per il classe 1988, le esperienze con Rosario Central (la squadra della sua città), Benfica, Real Madrid e Manchester United. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 31-Mag-22 08:46