Calcio: Argentina. Tapia”Progetto con Scaloni lungo,ora battiamo Italia”

"Abbiamo una Nazionale con tanti ragazzi giovani e questo ci dà serenità per il futuro", dice il numero 1 dell'Afa LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Secondo la stampa argentina la scelta di Lionel Scaloni come commissario tecnico dell'Albiceleste, è un importante marchio di fabbrica per il lavoro del presidente federale Claudio Tapia. E' stato lui a sceglierlo dopo il divorzio con Sampaoli e se adesso la Seleccion è anche chiamata la "Scaloneta", il merito è anche del numero 1 dell'Afa. A Londra in vista della 'Finalissima' di domani contro l'Italia campione d'Europa, Tapia parla ai microfoni di Espn e ribadisce che andare avanti con l'ex giocatore della Lazio è ferma intenzione della Federazione. "Questa Nazionale è fatta di giocatori giovani, c'è una rosa che può andare avanti per i prossimi 8-10 anni. Scaloni ha chiamato calciatori che hanno meno di 23 anni e averne così tanti in organico ci dà serenità – le parole del presidente Tapia -. Ovvio che mi piacerebbe che Scaloni portasse avanti il suo lavoro e il suo progetto ancora a lungo, al di là del contratto attuale. Ora abbiamo la partita contro l'Italia, la Finalissima, dobbiamo giocarla come si giocano le finali e vincerla". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/red 31-Mag-22 09:29