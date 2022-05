Calcio: Champions. Benzema e Mbappé nella top 11 della stagione

Nella formazioe ideale quattro giocatori del Real e altrettanti del Liverpool NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – In tutto otto i finalisti, quattro per il Real e altrettanti per il Liverpool, poi uno a testa per Chelsea (Rudiger), Manchester City (De Bruyne) e Psg (Mbappé). Questi i componenti della squadra della stagione 2021/2022 di Champions League scelti dagli osservatori tecnici della Uefa "sulla base delle prestazioni offerte nella competizione". Questa la formazione ideale schierata con il 4-3-3: Thiabult Courtois (Real Madrid); Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Antonio Rudiger (Chelsea), Virgil van Dijk (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool); Kevin De Bruyne (Manchester City), Fabinho (Liverpool), Luka Modric (Real Madrid); Attaccanti: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Karim Benzema (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 31-Mag-22 13:21