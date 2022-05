Calcio: Espanyol. Diego Martinez nuovo allenatore

Contratto biennale per l'ex tecnico del Granada BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Diego Martinez è il nuovo allenatore dell'Espanyol. Lo ha annunciato il club catalano che ha scelto l'ex tecnico del Granada per sostituire Vicente Moreno, esonerato a due giornate dalla fine della Liga. Contratto biennale per il 41enne Martinez che rientra in pista dopo un anno sabbatico. Secondo la stampa spagnola tra i candidati c'era anche Fabio Cannavaro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 31-Mag-22 13:08