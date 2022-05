Calcio: Fiorentina.Torreira”Voglio restare ma serve accordo con Arsenal”

"A Firenze e in Italia sto benissimo", dice il centrocampista uruguaiano FIRENZE (ITALPRESS) – "La mia intenzione è quella di restare alla Fiorentina, ma bisognerà che il club trovi un accordo con l'Arsenal. Io a Firenze e in Italia sto benissimo". Lo ha detto il centrocampista Lucas Torreira parlando dal ritiro della nazionale uruguaiana. "Considero molto positiva l'annata appena conclusa, nonostante la mancata qualificazione in Europa League – ha aggiunto Torreira -. Avremmo meritato qualcosa in più, però alla fine quando perdi vuol dire che non hai fatto tutto quello che potevi, ma alla fine nel calcio giocano anche i rivali e bisogna accettare che in alcuni casi possano essere superiori a te". Sulla sua crescita, Torreira dice "grande merito va dato al mister, che mi ha fatto sentire importante per la squadra. Mi sono sentito molto amato da compagni e tifosi e quando hai fiducia nei tuoi mezzi e senti il favore dell'ambiente tutto va per il meglio. Tutte queste condizioni mi hanno aiutato a rendere al top e a registrare il mio record di gol in una stagione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 31-Mag-22 11:34