Calcio: Nazionale. Bonucci “Colpa nostra l’esclusione dal Mondiale”

Il difensore azzurro e della Juve: "Pronto a raccogliere il testimone da Chiellini" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "La colpa dell'esclusione dal Mondiale è nostra, bastava davvero poco per raggiungerlo". Lo ha detto il centrale azzurro e della Juventus, Leonardo Bonucci, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Wembley contro l'Argentina nella 'Finalissima 2022'. "Domani si sfideranno due nazionali vincenti e vogliamo dare spettacolo – aggiunge il difensore bianconero – L'addio di Chiellini? Godiamoci quest'ultima partita con lui, è stato un grande compagno che mi ha insegnato la capacità di elaborare in breve tempo situazioni difficili, anche se sono molto più sanguigno. Raccoglierò il suo testimone e cercherò di smussare i difetti che mi porto dietro per il mio carattere, diverso da quello di Giorgio". "Messi? Ha vinto così tanti Palloni d'Oro che è difficile aggiungere aggettivi per la sua grandezza. E' stato ed è ancora uno dei migliori al mondo assieme a Cristiano Ronaldo, serve rispettarlo in campo ed essere pronti, individualmente e come squadra, a fermarlo", ha concluso Bonucci. – foto Image – (ITALPRESS). mc/red 31-Mag-22 18:51