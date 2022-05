Calcio: Nazionale. Insigne “L’addio all’azzurro? Per me è presto”

Il fantasista napoletano: "Ho dato la mia disponibilità per questa maglia" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "L'addio di Chiellini? Per me è presto, anche se andrò dall'altra parte del mondo ho dato la mia disponibilità a questa maglia. Poi, chi vivrà vedrà". Lo ha detto l'attaccante azzurro Lorenzo Insigne alla vigilia della sfida di Wembley contro l'Argentina nella 'Finalissima 2022'. "Maradona? L'ho tatuato sulla pelle, ha dato tanto a Napoli. Ora voglio alzare questo trofeo, da napoletano ringrazierò sempre Diego", ha aggiunto il fantasista napoletano, prossimo all'avventura in MLS con Toronto. E su Wembley, stesso impianto in cui la Nazionale la scorsa estate ha vinto l'Europeo: "Questo stadio evoca grandi ricordi, speriamo di regalare un'altra grande notte ai nostri tifosi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 31-Mag-22 18:54