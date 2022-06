Calcio: Cardinale “Odio perdere, storia vincente del Milan continuerà”

"Costruiremo un futuro di successi", ha detto il nuovo proprietario del club rossonero MILANO (ITALPRESS) – "Vorrei fare le congratulazioni a Elliott, Ivan e Paolo per quello che hanno raggiunto. Sono da 25 anni nello sport e quello che ho visto nello scorso weekend ha dell'incredibile. Abbiamo passato due ore al museo e sono stato colpito dalla storia, dai successi che sono stati raggiunti". Così Gerry Cardinale nuovo proprietario del Milan, nel suo primo giorno da numero 1 del club rossonero. Prime parole in inglese ("Mi scuso, ma ho iniziato le lezioni di italiano e le prime due parole sono fondamentali: forza Milan") e la voglia di fare grandi cose, cavalcando l'onda dell'entusiasmo per lo scudetto. "Il ruolo che dobbiamo ricoprire è di custodi e gestori di quello che è stato fatto, un traguardo impossibile da raggiungere senza un lavoro congiunto. Rispetto a 25 anni fa lo sport è diverso, io odio perdere, vogliamo costruire il nostro futuro sui successi ottenuti finora. Abbiamo una gran voglia di vincere – ha spiegato Cardinale -. Lo scorso weekend ho avuto il privilegio di vivere tutto da tifoso, senza essere riconosciuto. Ho vissuto World Series e Superbowl, ma nulla è paragonabile a quello che abbiamo vissuto qui. I tifosi sono molto importanti, vogliono vincere e noi vogliamo fare lo stesso, vogliamo ripagare la loro passione. Speriamo e puntiamo a un futuro di vittorie". – Foto Italpress – (ITALPRESS). xh1/ari/red 01-Giu-22 15:00