Calcio: “Espn”, Chiellini firmerà con Los Angeles Fc

Il 37enne difensore proseguirà la carriera nella Mls LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Stasera la sua ultima partita con la maglia azzurra, poi gli States. Giorgio Chiellini, dopo aver scelto di lasciare la Juventus, avrebbe finalmente deciso di continuare a giocare e a 37 anni proverà l'esperienza della Mls. Secondo la "Espn", in settimana arriverà la firma con il Los Angeles FC, squadra allenata dall'ex nazionale Usa ed ex Hannover Steve Cherundolo e che attualmente è in testa alla Western Conference con 29 punti dopo 14 partite. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 01-Giu-22 09:02