Calcio: Figc. Cronometro d’Oro ad Antonio Pintus, miglior preparatore

In Serie B cronometro d'argento a Trentin, in C premiato Bartali ROMA (ITALPRESS) – Una settimana che ricorderà a lungo: dopo aver alzato sabato sera, al cielo di Parigi, la Champions League con il Real Madrid, questa mattina Antonio Pintus ha ricevuto la notizia di aver vinto il Cronometro d'oro quale miglior preparatore atletico della Serie A nella stagione 2020/2021; un premio che ha ottenuto dal Settore Tecnico Figc – secondo il giudizio degli stessi colleghi, che si sono espressi con una votazione on-line – per lo scorso campionato in cui era nello staff tecnico dell'Inter al fianco di Antonio Conte, già vincitore della Panchina d'oro per lo stesso anno. "Sono onoratissimo e anche emozionato per questo riconoscimento" ha commentato Pintus, lasciando trasparire tutti i suoi sentimenti appena ricevuta la notizia. "Questo premio – ha continuato l'attuale preparatore dei blancos – è importante perché viene dato dai tuoi stessi colleghi. Si tratta di un titolo da condividere con tutto lo staff interista". Quella di sabato è stata la terza Champions League vinta da Antonio Pintus nella sua carriera, tutte ottenute da preparatore del Real Madrid. Nella classifica delle votazioni del Cronometro d'oro – in cui hanno espresso al loro preferenza tutti i preparatori tesserati della scorsa stagione di Serie A – dietro a Pintus, che ha ricevuto 10 voti, si sono posizionati sul podio Paolo Barbero (nella scorsa stagione al Verona e attualmente al Torino, con 6 preferenze) e Matteo Osti (preparatore atletico del Milan, che ha ricevuto 4 voti). Accanto al Cronometro d'oro, il Settore Tecnico ha premiato anche i preparatori atletici degli altri due campionati professionistici, ovvero della Serie B e della Serie C 2020/2021. Per quanto concerne il campionato cadetto, a ricevere il Cronometro d'argento è stato Fabio Trentin, l'anno scorso nello staff tecnico del Venezia, poi promosso nella massima serie. "Sono veramente felice – ha sottolineato Trentin – del percorso effettuato; un percorso non banale. Condivido questo riconoscimento con il mister, Paolo Zanetti, con lo staff e con un gruppo straordinario di giocatori". Il Cronometro di bronzo, per il migliore preparatore atletico della Serie C 2020/2021 è invece andato ad Alberto Bartali della Ternana. "Si tratta – ha commentato Bartali – di un premio dato dai colleghi, in cui è riconosciuto il lavoro non solo mio, ma di tutta la squadra rossoverde, che l'anno scorso ha fatto qualcosa di straordinario. Questo riconoscimento è solo in parte mio, perché sono 'titolare' del posto, ma è anche dell'allenatore, del presidente, del ds, della squadra e di tutti i miei collaboratori che sono bravissimi. È il premio di tutti". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/com 01-Giu-22 14:05