Calcio: Premier. Pfa, 6 candidati a giocatore dell’anno, 3 del Liverpool

In lizza De Bruyne, CR7, Kane, Van Dijk, Salah e Mane LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sei calciatori in lizza per il premio di giocatore dell'anno indetto dalla PFA, la Professional Footballers' Association. Si tratta di Kevin De Bruyne del Manchester City, Cristiano Ronaldo del Manchester United, Harry Kane del Tottenham, quindi tre rappresentanti del Liverpool: il difensore Virgil Van Dijk e gli attaccanti Sadio Mane e Mohamed Salah. Il vincitore sarà rivelato il 9 giugno. La scorsa stagione il premio è andato al belga De Bruyne. Verrà assegnato anche il premio al miglior giovane, i candidati sono Phil Foden (Manchester City), Bukayo Saka e Emile Smith Rowe (Arsenal), Conor Gallagher (Crystal Palace), Reece James (Chelsea) e Jacob Ramsey (Aston Villa). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 01-Giu-22 19:10