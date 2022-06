Calcio: Real, Bale ai saluti “Realizzato sogno e molto di più”

Il gallese lascia Madrid dopo nove anni MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Essere parte della storia di questo club e vincere quello che abbiamo vinto è stata un'esperienza incredibile che non dimenticherò mai". Per Gareth Bale è il tempo dei saluti. Il contratto che lega il gallese al Real Madrid, dove è arrivato nell'estate 2013, arriva a scadenza a fine mese. "Grazie a tutti i miei compagni, passati e presenti, ai miei allenatori, allo staff e ai tifosi che mi hanno sostenuto – scrive Bale in un post su Instagram – Sono arrivato 9 anni fa che ero un ragazzo che voleva realizzare il suo sogno di giocare per il Real Madrid, indossare la camiseta blanca, avere quello stemma sul petto, giocare al Bernabeu, vincere dei trofei, vincere la Champions, fare parte di tutto ciò per cui il Real è famoso. E guardandomi indietro, posso dire onestamente che quel sogno è diventato realtà e molto di più". Bale ringrazia Perez e la dirigenza "per avermi dato l'opportunità di giocare per questo club. Insieme siamo stati in grado di creare alcuni momenti che vivranno in eterno nella storia del Real e del calcio. È stato un onore". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 01-Giu-22 12:16