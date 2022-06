Calcio: Salernitana, Nicola “Rinnovo? Siamo ai dettagli”

"Non ci sono problematiche. Sabatini? Fondamentale per la salvezza" SALERNO (ITALPRESS) – La Salernitana è pronta a blindare il principale artefice del capolavoro salvezza. Arrivato a stagione in corso, Davide Nicola è riuscito nel miracolo e quando la serie A ripartirà ad agosto ci sarà ancora lui sulla panchina granata. "Il giorno dopo la salvezza ho incontrato il presidente: stiamo definendo gli ultimissimi dettagli, non ci sono problematiche – conferma il tecnico alla 'Gazzetta dello Sport' – Dopo rinnoveremo per ripartire. E poi: perché non ripartire? Mi piacciono il contesto, le persone e la possibilità di costruire qualcosa di diverso". L'impresa di Salerno è stata il risultato della "sintonia totale tra ruoli e intenti. Un'armonia dalla società al direttore, dall'allenatore ai giocatori ai tifosi. Ha moltiplicato certezze e valori. E' stata una rincorsa tosta, costruita su tre aree: un gioco fondato sul coraggio, un piano tecnico-tattico per esprimere ciò che serviva per l'obiettivo e le relazioni, con la capacità di credere all'obiettivo senza essere schiavi dei picchi emotivi". E la relazione instaurata con Walter Sabatini ha funzionato benissimo: "La sua presenza è stato uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare. È un uomo autentico e di grande credibilità. C'è stata la sua capacità di portare giocatori forti e funzionali in poco tempo e un grande lavoro di sinergia. Senza Sabatini non so se i calciatori sarebbero venuti a Salerno: è stato fondamentale". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 01-Giu-22 08:42