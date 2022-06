Calcio: Serie B, Christian Gytkjaer riceve il trofeo Mvp dei playoff

L'attaccante danese decisivo per la promozione del Monza MILANO (ITALPRESS) – Decisivo per la promozione del Monza in Serie A, l'attaccante danese Christian Gytkjaer ha vinto il Trofeo MVP dei playoff della stagione 2021/2022 di Serie B. Si tratta del primo riconoscimento individuale assegnato al termine del torneo che segue la conclusione della stagione regolare e riconosciuto ufficialmente dalla Lega B che, insieme a BKT, title sponsor della competizione dal 2018, ha portato avanti il progetto. Nella cornice della finale di ritorno fra Pisa e Monza, il calciatore è stato ritenuto meritevole di riconoscimento per le prestazioni fornite, fondamentali per trascinare i suoi compagni nella massima categoria per la prima volta nella storia della società brianzola. Il calciatore ha poi ricevuto il trofeo durante la cerimonia di premiazione all'U-Power Stadium di Monza davanti ai suoi tifosi in festa. Per l'occasione, la giuria è stata composta dai giornalisti dei 3 broadcaster ufficiali che trasmettono il campionato di Serie BKT: nello specifico, Daniele Barone di Sky, Riccardo Mancini di Dazn e Raffaele Pappadà di Helbiz. Titolare o subentrante, l'apporto è stato sempre di alto livello: 4 presenze complessive, 5 gol, per un totale di 260 minuti giocati. Con le sue 5 reti Gytkjaer è diventato uno dei cinque capocannonieri all-time nella storia dei playoff di Serie B. In particolare, grazie alla doppietta ai danni del Pisa, il danese ha raggiunto in vetta alla classifica Camillo Ciano, Davide Diaw, Gianluca Lapadula e Francesco Tavano. Nella storia delle sole finali playoff, Gytkjaer è diventato, anche in questo caso, capocannoniere di tutti i tempi del torneo con 3 marcature, agganciando in vetta alla classifica Francesco Tavano ed Elvis Abbruscato, ma è l'unico ad aver segnato 3 gol nella finale andata/ritorno della stessa stagione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 01-Giu-22 11:24