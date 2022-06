Calcio: Spezia tratta col Barcellona per confermare Manaj

Rinnovo del prestito o sconto sui 2,7 milioni concordati per il riscatto BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lo Spezia prova a trattenere Rey Manaj. Arrivato in prestito per 300 mila euro la scorsa estate dal Barcellona, il 25enne attaccante albanese ha contribuito alla salvezza dei liguri con 5 gol in 30 partite: l'accordo coi blaugrana prevedeva un diritto di riscatto a 2,7 milioni ma lo Spezia – riporta il quotidiano catalano "Sport" – vorrebbe provare a ottenere uno sconto o, in alternativa, il rinnovo del prestito per un'altra stagione. Manaj avrebbe ricevuto nel frattempo altre proposte ma la sua priorità è rimanere in Liguria e spera che le due società possano trovare un accordo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 01-Giu-22 09:19