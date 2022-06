Calciomercato: Milan. Stampa, Real su Leao, idea Carrasco per rossoneri

Il 28enne belga ha una clausola rescissoria di 60 milioni e piace anche al Newcastle MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – In Spagna sono convinti che, perso Kylian Mbappè, il Real Madrid farà di tutto per strappare Rafael Leao al Milan. Non sarà facile anche perché il club campione d'Italia ha una nuova proprietà, ma i blancos ci proveranno ed è per questo che, secondo il sito del quotidiano madrileno "AS", il Diavolo si sta comunque guardando intorno. La prima ipotesi in caso di cessione del portoghese porterebbe al 28enne belga Yannick Carrasco, attaccante esterno dell'Atletico Madrid che ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro e un contratto fino al 2024 con i colchoneros. Sul giocatore c'è anche il Newcastle che provò a prenderlo già a gennaio, ottenendo il no deciso del Cholo Simeone e del club rojiblanco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 01-Giu-22 13:48