Motomondiale: Gp Catalunya, Bagnaia “Arriviamo con buone sensazioni”

"Il mio feeling con la moto è davvero ottimo", assicura il ducatista BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Sono contento di tornare in sella alla mia Desmosedici GP dopo la bellissima vittoria della scorsa settimana al Mugello. Nel 2021 abbiamo faticato un po' al Montmelò, ma quest'anno ci arriviamo forti di un periodo in cui il mio feeling con la moto è davvero ottimo". A meno di sette giorni dal Gp d'Italia e dalla fantastica vittoria ottenuta davanti al pubblico di casa, Pecco Bagnaia e la Ducati sbarcano a Barcellona sperando nel bis. "Spero che queste buone sensazioni mi consentano di fare bene anche in Catalogna – continua il pilota italiano, quarto nel Mondiale a -41 da Quartararo – Rispetto al Mugello, le previsioni sembrano dare buon tempo per tutto il fine settimana, ma in ogni caso siamo pronti ad affrontare la gara in qualsiasi condizione". Jack Miller punta invece a riscattarsi in Catalogna dopo un difficile GP d'Italia che lo ha visto chiudere solo quindicesimo. "Sono felice di tornare in pista già questo fine settimana per lasciarmi alle spalle il risultato di domenica scorsa al Mugello. Vivendo ad Andorra, questa sarà un po' come una gara di casa per me. Infatti vengo spesso al Montmelò ad allenarmi con la mia Panigale V4S e perciò conosco molto bene il tracciato. È una pista che mi piace e dove lo scorso anno sono salito sul podio, quindi spero di poter fare lo stesso anche quest'anno". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 01-Giu-22 14:20