Pallanuoto: Il Settebello a Trieste prepara i Mondiali

Collegiale dal 6 al 16 giugno, il ct Campagna convoca 24 giocatori ROMA (ITALPRESS) – Scatta il 6, per concludersi il 16 giugno, dal Centro Federale di Trieste, la preparazione del Settebello in vista dei Mondiali di Budapest, che prenderanno via il 18 giugno e che vedranno gli azzurri esordire il 21 contro il Sudafrica. Il commissario tecnico, Alessandro Campagna, ha convocato 24 giocatori per un collegiale al Polo Natatorio – Bruno Bianchi, al quale i giocatori di Pro Recco e AN Brescia, impegnati nella Final Eight di Champions League, si uniranno da mercoledì 8 giugno. In questo periodo sono previsti anche due common training con la Croazia, il primo sempre a Trieste il 9 e il 10 con l'amichevole ufficiale in programma alle 20, il successivo a Pola il 13 e 14 giugno. Questi i convocati per il collegiale di Trieste: Tommaso Gianazza, Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto (AN Brescia), Simone Rossi, Francesco Cassia e Filippo Ferrero (CC Ortigia), Massimo Di Martire (CN Posillipo), Francesco Di Fulvio e Nicholas Presciutti (Esercito/Pro Recco), Marco Del Lungo, Giacomo Cannella e Gonzalo Echenique (Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Andrea Patchaliev (RN Savona), Pierre Pellegrini (Iren Genova Quinto), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar), aggregati Michele Mezzarobba e Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste). Completano lo staff, assieme al ct Campagna e al vice presidente federale e dirigente accompagnatore Giuseppe Marotta, l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, la psicologa Bruna Rossi, il medico Giovanni Melchiorri, i fisioterapisti Riccardo Cipolat e Eithan Cousin, il videoanalista Paolo Baiardini, il preparatore atletico Alessandro Amato e il preparatore dei portieri Goran Volarevic. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 01-Giu-22 15:41