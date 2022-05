Tennis: Roland Garros. Djokovic si arrende in 4 set, Nadal in semifinale

Lo spagnolo affronterà ora per un posto in finale il tedesco Zverev PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sarà Rafael Nadal a sfidare il tedesco Alexander Zverev nella semifinale della parte alta del tabellone del Roland Garros maschile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il campione spagnolo, testa di serie numero 5, si è imposto nel quarto di finale 'stellare' sul serbo Novak Djokovic, leader della classifica Atp e del seeding, in quattro set con il punteggio di 6-2 4-6 6-2 7-6(4), maturato in 4 ore e 16 minuti di gioco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 01-Giu-22 01:28