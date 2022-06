Calcio: Brasile scatenato, 5-1 in amichevole alla Corea del Sud

Doppietta per Neymar, in gol anche Richarlison, Coutinho e Gabriel Jesus SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Show della Seleçao a Seul, dove la Corea del Sud viene travolta in amichevole per 5-1. Il Brasile la sblocca dopo sette minuti: bella giocata sulla sinistra di Alex Sandro e palla a Fred, poi il tocco decisivo di Richarlison, al 14esimo gol in verdeoro. Trovato il vantaggio, la Seleçao rallenta, la Corea trova il pari poco dopo la mezz'ora con Ui-jo Hwang ma nel finale di tempo un intervento di Yong Lee su Alex Sandro viene punito col rigore e dal dischetto Neymar riporta avanti i suoi. Stesso copione al 12' della ripresa: altro fallo subito in area da Alex Sandro e altro tiro dagli undici metri che Neymar non sbaglia. Il fuoriclasse del Psg arriva a quota 73 centri in nazionale, a -4 dal record di Pelè. Entrato al 32' del secondo tempo, Coutinho impiega appena due minuti per trovare il 4-1 mentre nel recupero ci pensa Gabriel Jesus a calare la 'manita'. Il Brasile tornerà in campo lunedì a Tokyo per sfidare il Giappone, che intanto si prepara travolgendo 4-1 il Paraguay: vantaggio di Takuma Asano al 36', raddoppio sei minuti dopo di Daichi Kamada, protagonista in Europa League con l'Eintracht, mentre l'Albirroja accorcia al 14' della ripresa con Derlis Gonzalez; un minuto dopo i Samurai Blu tornano a segnare con Kaoru Mitoma, Rojas para un rigore a Doan ma a cinque minuti dal 90' arriva il gol di Ao Tanaka per il definitivo 4-1. A Cincinnati, infine, successo per 3-0 degli Stati Uniti sul Marocco con le firme di Brenden Aaronson (26'), Timothy Weah (32') e Haji Wright (64' su rigore). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 02-Giu-22 15:43