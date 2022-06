Calcio: Hertha Berlino. Schwarz è il nuovo allenatore

L'ex mister del Mainz e della Dinamo Mosca sostituisce Magath BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – L'Hertha Berlino, rimasta in Bundesliga dopo aver vinto lo spareggio dieci giorni fa con l'Amburgo, ha ufficializzato l'arrivo del suo nuovo allenatore. Si tratta di Sandro Schwarz, chiamato a sostituire Felix Magath, terzo tecnico della scorsa stagione, sbarcato a marzo per salvare il club. Schwarz, 43 anni, ha allenato la prima squadra del Mainz da luglio 2017 a novembre 2019, prima di passare nell'ottobre 2020 ai russi della Dinamo Mosca, che ha guidato per due stagioni. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 02-Giu-22 10:53