Calcio: Jorge Jesus nuovo allenatore Fenerbahce

Contratto di un anno per il 67enne tecnico portoghese ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Nuova esperienza all'estero per Jorge Jesus. Il 67enne tecnico portoghese, che lo scorso dicembre si è dimesso dalla guida del Benfica, ripartirà dalla Turchia: ufficiale la firma per un anno col Fenerbahce. Diciannove titoli in carriera, Jesus ha lavorato anche in Arabia Saudita, conquistando una Supercoppa nazionale con l'Al Hilal, e in Brasile, dove sulla panchina del Flamengo ha vinto campionato e Coppa Libertadores. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 02-Giu-22 16:42