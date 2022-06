Calcio: Salernitana. Ufficiale il divorzio con il ds Sabatini

"La società gli augura le migliori fortune", si legge in una nota del club SALERNO (ITALPRESS) – La Salernitana e il direttore sportivo Walter Sabatini hanno deciso di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. "Ringraziandolo per il lavoro svolto e l'impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali", si legge in una nota del club campano, capace di ottenere una rocambolesca salvezza con mister Nicola in panchina. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 02-Giu-22 14:51