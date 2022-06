Calcio: Ucraina. Yarmolenko “Vinceremo sicuramente questa guerra”

Il centrocampista: "Dedichiamo questo successo a chi difende il nostro Paese" ROMA (ITALPRESS) – "Grazie per il vostro sostegno! Grazie per aver creduto in noi! Dedichiamo questa vittoria al popolo ucraino, a ogni guerriero che attualmente difende il nostro Paese. Vinceremo sicuramente questa guerra". A scriverlo, su Instagram, è Andriy Yarmolenko, 32enne centrocampista offensivo dell'Ucraina, svincolato dopo la lunga esperienza con il West Ham, il giorno dopo la vittoria contro la Scozia nella semifinale del play-off di qualificazione ai Mondiali di Qatar2022. "5 giugno. Il momento decisivo. Vogliamo fare un regalo a ogni ucraino – aggiunge Yarmolenko, in riferimento al match qualificazione con il Galles – Daremo tutta la nostra forza. Gloria all'Ucraina!". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 02-Giu-22 14:05