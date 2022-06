Calciomercato: Dybala “In Italia sono felice e a mio agio”

L'attaccante argentino: "Sono abbastanxa calmo, le persone con cui lavoro sono attente" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "In Italia sono molto a mio agio. Mi piacerebbe ancora conoscere altri campionati come Premier, Liga, ma in Italia sono felice". A confermare l'intenzione di restare in Serie A dopo la fine dell'esperienza con la Juventus è Paulo Dybala, sul quale ci sarebbe l'Inter in pole e la Roma in seconda fila. "Sono abbastanza calmo, le persone con cui lavoro sono attente", ha aggiunto a 'Espn' l'attaccante argentino, in rete ieri sera nella 'Finalissima' di Wembley contro l'Italia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 02-Giu-22 11:40