Calciomercato: Real. Ufficializzato accordo quadriennale con Rudiger

Il difensore tedesco, ex Roma, lascia il Chelsea e lunedì sarà a Madrid MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Antonio Rudiger è un nuovo giocatore del Real Madrid. Lo ha ufficializzato il club Blanco, specificando di aver raggiunto con il difensore tedesco, ex Roma e Chelsea, un accordo per un contratto quadriennale. Lunedì prossimo, 20 giugno, alle 12:00 locali, al Real Madrid City, avrà luogo la cerimonia di presentazione di Rudiger, che successivamente si sottoporrà alle domande dei media. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 02-Giu-22 14:08