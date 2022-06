Motomondiale: Gp Catalunya, Bagnaia “Qui mai ottenuto grandi risultati”

"Sarà importante fare un ottimo lavoro a partire dalle prove libere 1" MONTMELO' (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Non ho mai ottenuto dei grandi risultati qui. In ogni caso è uno dei miei GP preferiti, mi piace la pista, mi piace la gente. Sarà importante fare un ottimo lavoro a partire dalle prove libere 1". Lo ha detto il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, in conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gran Premio di Catalunya di MotoGP sul tracciato di Montmelò: "Il degrado della gomma è piuttosto pesante. Non sarà semplice, il consumo è molto alto. Sarà importante essere intelligenti per tutta la gara da questo punto di vista – ha aggiunto Pecco, tornato alla vittoria al Mugello dopo alcune gare negative – Avremo tanto lavoro da fare in queste giornate, ma sono sicuro che saremo competitivi. Io penso che noi (Quartararo, Espargaro e Bastianini, ndr) possiamo essere i contendenti al titolo, ma ci sono ancora tante gare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 02-Giu-22 17:44