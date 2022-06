Motomondiale: Gp Catalunya, Bastianini “Mio futuro? Penso in Ducati”

"Devo essere veloce in ogni condizione, sia in un team ufficiale sia un un team satellite" MONTMELO' (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Quella di Montmelò è una buona pista per me, però è anche molto tecnica. Non sono reduce da una bellissima gara perché sono caduto, però sono motivato a iniziare nel migliore dei modi. L'anno scorso è stato complicato, il grip non è troppo. Dovrò adattare il mio stile quest'anno. Vedremo cosa riusciremo a fare, dovrò dare il 100%". Lo ha detto Enea Bastianini, pilota Ducati del Team Gresini, nella conferenza stampa del giovedì prima del weekend del Gran Premio di Catalunya di MotoGP: "Dovrò essere più costante perché ho fatto alcune gare positive e altre che non lo sono state. Dovrò fare di più, mantenere più concentrazione – ha ammesso il giovane pilota italiano – A Le Mans ma anche al Mugello mi mancava un po' il feeling con l'anteriore, specialmente all'ingresso delle curve". E sul suo futuro, che per alcuni è legato a una "promozione" in sella alla Ducati ufficiale: "Non ho ancora firmato, ma so quale sarà il mio futuro: credo che resterò in Ducati, ma non so ancora in quale team. Ho una buona moto già quest'anno, devo essere veloce in ogni condizione, sia in un team ufficiale sia un un team satellite. Continuiamo a lavorare", ha concluso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 02-Giu-22 17:45