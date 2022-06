Il 23enne pilota francese è campione in carica e leader della nuova stagione ROMA (ITALPRESS) – La Yamaha Motor Co ha confermato Fabio Quartararo come pilota Factory Yamaha per la stagione MotoGP 2023 e 2024. Il 23enne francese, campione del mondo in carica, è anche in testa alla nuova stagione della motoGp. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 02-Giu-22 14:53