Il tecnico del Milan realizza la promessa fatta in caso di scudetto MILANO (ITALPRESS) – Uno scudetto val bene una pedalata, anche sotto il sole estivo. Stefano Pioli ha mantenuto il suo fioretto e da Parma, la sua città, ha raggiunto in bicicletta il Passo della Cisa, in Toscana. Il tecnico del Milan ha dunque realizzato quanto promesso in caso di vittoria del campionato. – Foto Ufficio Stampa Milan – (ITALPRESS). mc/red 02-Giu-22 12:39