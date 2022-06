Tennis: Roland Garros. Swiatek prima finalista, Kasatkina ko

La polacca, numero 1 del mondo, ha liquidato la russa col punteggio di 6-2 6-1. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Iga Swiatek è sempre più protagonista sui campi in terra rossa di Parigi, dove è in corso il Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La polacca, numero uno del mondo e del seeding, ha conquistato il pass per finale del singolare femminile liquidando facilmente la russa Daria Kasatkina, numero 20 del mondo e del tabellone, per la prima volta in carriera nelle prime quattro giocatrici di una prova Major. La 21enne di Varsavia, vincitrice del Roland Garros nel 2020, si è imposta col punteggio di 6-2 6-1. In finale, sabato, la Swiatek affronterà la vincente dell'altra semifinale, che oppone oggi la 28enne toscana Martina Trevisan e la 18enne statunitense Coco Gauff. Per entrambe è la terza partecipazione al Roland Garros e, soprattutto, la prima semifinale a livello di prove dello Slam. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 02-Giu-22 16:24