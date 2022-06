Volley: Trento. Lisinac rinnova il contratto per un’altra stagione

Il centrale serbo resta uno dei punti di forza di coach Lorenzetti TRENTO (ITALPRESS) – Il mese di giugno si apre con una conferma di spessore per Trentino Volley: Srecko Lisinac vestirà la maglia gialloblù anche nella stagione 2022/23. L'accordo per il rinnovo contrattuale di un anno con il centrale serbo consentirà alla formazione allenata da Angelo Lorenzetti di continuare a disporre di uno fra gli atleti di maggior talento in assoluto nel suo ruolo. Sin dal 2018, anno in cui arrivò in Italia dopo una lunga esperienza in Polonia, "Liske" è diventato uno dei beniamini del pubblico trentino, conquistato a suon di potenti attacchi in primo tempo ma anche di spunti eccezionali nei fondamentali di muro e battuta, cosa che lo rendono fra i giocatori più completi del panorama internazionale. La sua conferma completa il reparto dei centrali del roster 2022/23 e offre un segnale di continuità in vista del prossimo campionato. Nelle sue prime quattro stagioni in maglia Trentino Volley, contraddistinte dalla vittoria di due titoli internazionali (Mondiale per Club 2018 e CEV Cup 2019) e dalla Supercoppa 2021, Lisinac è salito sino al settimo posto nella classifica dei marcatori della storia gialloblù, grazie a 1.565 punti personali. "Continuare la strada intrapresa con questa squadra nell'ultima stagione era una mia ferma volontà – ha raccontato Lisinac – Andiamo avanti insieme, alla ricerca di altre vittorie importanti e con la voglia di tagliare ancora traguardi di prestigio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 02-Giu-22 12:04