Calcio: Amichevoli. Messico-Uruguay 0-3, Ecuador-Nigeria 1-0

Gol di Vecino e doppietta di Cavani per la Celeste ROMA (ITALPRESS) – Due amichevoli nella notte italiana dall'altra parte dell'Oceano. A Glendale, in Arizona, l'Uruguay ha travolto 3-0 il Messico: ad aprire le marcature l'ormai ex interista Matias Vecino al 35', poi la doppietta nella ripresa del 35enne Edinson Cavani. Per entrambe le nazionali, qualificate ai prossimi Mondiali, un altro test domenica negli States: la Celeste sfiderà gli Usa, per El Tri ci sarà l'Ecuador, al quale è bastato un gol dopo due minuti di Estupinan per battere 1-0 la Nigeria alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 03-Giu-22 09:55