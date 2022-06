Calcio: Dal Brasile “Mertens proposto al Botafogo”

L'attaccante belga non ha ancora rinnovato col Napoli NAPOLI (ITALPRESS) – Il tempo passa, la firma sul rinnovo non arriva e per Dries Mertens potrebbero aprirsi altri scenari. Secondo i media brasiliani, il 35enne attaccante belga, in scadenza col Napoli, sarebbe stato proposto al Botafogo. Il club carioca ci starebbe pensando anche se Mertens non sarebbe l'unico nome in ballo per l'attacco: sotto osservazione anche l'israeliano del Psv Eindhoven Eran Zahavi, pure lui in scadenza. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 03-Giu-22 10:23