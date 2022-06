Calcio: Morata “Futuro non dipende da me, andrò dove mi vogliono”

"Sono tranquillo, ho diverse opzioni" SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Il mio futuro? Sono tranquillo, ho diverse opzioni ma non dipende da me. Posso solo lavorare duramente e vedere quello che succede". Alvaro Morata, che ieri ha trovato la rete numero 26 con la maglia della Spagna, è ancora in attesa. A fine mese scade il prestito biennale alla Juventus, che però non sembra intenzionata a versare i 35 milioni di euro pattuiti con l'Atletico Madrid per il riscatto a titolo definitivo. I bianconeri vorrebbero tenerlo ma solo a patto di ottenere un forte sconto che i colchoneros, al momento, non sembrano voler concedere. "Mi piacerebbe giocare dove mi vogliono e mi apprezzano – ha aggiunto Morata – In questi ultimi anni ho giocato in due club meravigliosi – il riferimento ad Atletico e Juve – dove sono stato molto felice". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 03-Giu-22 10:34