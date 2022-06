Calcio: Nazionale, Cristante “Dobbiamo sentirci tutti titolari”

"Nations League occasione per ricostruire", sottolinea il giocatore della Roma FIRENZE (ITALPRESS) – "La Germania è fortissima come avversario, noi dobbiamo fare una grande partita, dobbiamo iniziare questo nuovo percorso e mettere le nostre idee in campo, portandole poi in avanti nel percorso che ci aspetta". Lo ha detto il centrocampista della Nazionale azzurra, Bryan Cristante alla vigilia della sfida in programma domani a Bologna fra Italia e Germania. "Abbiamo sempre detto durante l'Europeo che la nostra forza è avere piu' di 11 titolari, e così ci dobbiamo sentire, diciotto titolari tutti utili in qualsiasi momento della partita. Io dove mi trovo meglio? Dove c'è bisogno, ci sono" ha aggiunto Cristante, per il quale "la Nations League può darci una grossa mano sotto l'aspetto morale ma va presa come un torneo di ricostruzione. Ci vuole pazienza, il mister proverà alcuni giocatori più giovani. E' un appuntamento che ci darà una mano per costruire un percorso più importante che è quello delle prossime qualificazioni". – foto Image – (ITALPRESS). xb8/glb/red 03-Giu-22 15:07