Motomondiale: Gp Catalunya, Rins guida prime libere MotoGp

Lo spagnolo precede Vinales e Morbidelli, in ritardo Bastianini e Bagnaia MONTMELÒ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Alex Rins chiude in testa la prima sessione di libere del Gran Premio della Catalunya. Il pilota spagnolo ha messo il turbo quando ha sostituito le gomme passando in azione con doppia media e fermando il cronometro a 1'40"101. Fino a quel momento, con le gomme soft, grandissimo equilibrio con ben venti piloti racchiusi in meno di un secondo. Nel finale, però, Rins e Maverick Vinales (secondo a meno di due decimi con l'Aprilia) hanno avuto dalle gomme quello scatto in più che serviva per staccare gli altri. Ottimo terzo Franco Morbidelli che è sembrato volare con la sua Yamaha. Per lunghi tratti della sessione il pilota romano è stato in testa al gruppo e il terzo posto (+0"594) davanti ai fratelli Espargarò (Aleix a 0"607, Pol a +0"632) è meritatissimo. In sesta posizione il giapponese Nagakami (+0"767), settimo Alex Marquez (+0"771), ottavo Oliveira (+0"800) che ha montato una combinazione differente (soft-hard). Nono Joan Mir (+0"806) con l'altra Suzuki e solo decimo Enea Bastianini che, dopo dieci giri, si è fermato lungamente ai box per delle modifiche alla moto. In ritardo Pecco Bagnaia, 14esimo con la Desmosedici ufficiale a oltre un secondo da Rins. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/glb/red 03-Giu-22 11:09