Volley: Nations League donne. L’Italia stende 3-0 l’Olanda

Per le azzurre di Mazzanti è il secondo successo nella Pool di Ankara ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Le azzurre del volley, dopo il ko dell'esordio contro la Turchia e la vittoria di ieri contro il Belgio, hanno vinto la loro terza sfida della Nations League 2022. L'Italia del ct Mazzanti, campione d'Europa in carica, inserita nella Pool 2, sul parquet dell'Ataturk Sports Hall, si è imposta per 3-0 (25-19 25-15 25-15) sull'Olanda. Sempre in controllo del match, le ragazze del ct Davide Mazzanti hanno saputo mettere a nudo le lacune dell'Olanda pungendo al servizio, difendendo molto bene e attaccando con equilibrio. Per le orange è la terza sconfitta consecutiva in Turchia. Domani, alle 15, la quarta e ultima gara di questa prima pool, in scena ad Ankara, di Malinov e compagne, che saranno opposte alla Cina. Dopo questo match le azzurre rientreranno in Italia, per godere di qualche giorno di riposo, prima di riprendere la preparazione in vista della seconda settimana di Nations League, in programma a Brasilia (in Brasile) dal 15 al 19 giugno. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 03-Giu-22 17:49