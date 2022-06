Calcio: Nations League. Girone Italia, Ungheria-Inghilterra 1-0

A Budapest la formazione di casa allenata dall'italiano Marco Rossi, si impone 1-0 sui vice-campioni d'Europa di Gareth Southgate. BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Si chiude con una sorpresa Ungheria-Inghilterra, prima gara del gruppo 3 della Lega di Nations League, lo stesso degli azzurri di Roberto Mancini che questa sera affronteranno la Germania a Bologna. A Budapest la formazione di casa allenata dall'italiano Marco Rossi, si impone 1-0 sui vice-campioni d'Europa di Gareth Southgate. A decidere il match è il rigore realizzato da Szoboszlai al 66° e concesso per un fallo di James su Nagy. Prestazione deludente per gli inglesi che nel prossimo turno affronteranno in trasferta la Germania, mentre il 7 giugno l'Ungheria sfiderà gli azzurri di Mancini a Cesena. (ITALPRESS). ari/gm/red 04-Giu-22 20:01