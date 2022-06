Calcio: Psg. Stampa, Gallardo in pole in caso di divorzio con Pochettino

Secondo il The Telegraph, invece, il club parigino pensa a Josè Mourinho BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Un argentino per un altro argentino a Parigi. Marcelo Gallardo potrebbe prendere il posto di Mauricio Pochettino sulla panchina del Psg. Secondo la stampa sudamericana l'attuale allenatore del River Plate è l'obiettivo numero 1 del club francese che nei prossimi giorni dovrebbe ufficializzare il divorzio con Pochettino. Gallardo, però, è sotto contratto con il River fino al 31 dicembre e per liberarlo il club di Buenos Aires vorrebbe un indennizzo. Secondo gli inglesi del The Telegraph, invece, l'obiettivo del Psg sarebbe Josè Mourinho. L'attuale tecnico della Roma avrebbe un ottimo rapporto con il nuovo consigliere sportivo dei campioni di Francia, ovvero il portoghese Luis Campos, ma lo "special one" ha più volte detto che intende portare avanti la sua avventura sulla panchina giallorossa culminata con la conquista della Conference League. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/red 04-Giu-22 17:26