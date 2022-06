Calcio: Roma, Aston Villa pronto a riscattare Olsen

Il 32enne portiere svedese ha convinto Gerrard BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Robin Olsen ha convinto Steven Gerrard. Secondo il "Mail", l'Aston Villa verserà alla Roma circa 3,2 milioni di euro per riscattare a titolo definitivo il 32enne portiere svedese. Olsen aveva iniziato la scorsa stagione in prestito allo Sheffield United ma a gennaio si era trasferito al Villa Park. Per lui solo una presenza in Premier League, all'ultima giornata contro il Manchester City, ma Gerrard sarebbe rimasto favorevolmente impressionato in allenamento dall'estremo difensore al punto da volerlo confermare come vice di Emiliano Martinez. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 04-Giu-22 10:53