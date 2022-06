Calcio: Serie C. Finale play-off, Oddo “Morale alto, siamo pronti”

"Stiamo bene e abbiamo lavorato bene". PADOVA (ITALPRESS) – "Stiamo bene e abbiamo lavorato bene, il morale è alto e siamo pronti. Respiriamo l'aria di una città che ha l'entusiasmo alle stelle, dobbiamo provare a sfruttare la scia vincente di queste ultime partite. Bisogna avere grande intelligenza e sfruttare i vari momenti della partita". Lo ha dichiarato il tecnico del Padova Massimo Oddo alla vigilia della sfida contro il Palermo, valida come andata della finale per la promozione in serie B. "Il Palermo avrà sicuramente lavorato su di noi e noi su di loro. Perdiamo Kirwan, un giocatore e un'alternativa importante. Sono sereno, abbiamo tante alternative, stanno quasi tutti bene. Ci sono giocatori che non hanno i novanta minuti, ma saranno importanti sia i giocatori che entreranno in campo dall'inizio, sia quelli che entreranno a partita in corso. Dobbiamo fare una partita di grande intelligenza. Loro di solito si esprimono forse meglio fuori casa che in casa. In questo momento si azzera tutto, c'è un obiettivo grande che vogliono raggiungere due città e due ambienti. I ragazzi non pensano a quello che è successo l'anno scorso, non credo alla scaramanzia. Credo alla realtà e a preparare bene una partita. La fortuna te la devi portare dalla tua parte. La valenza tecnica e tattica lascia il tempo che trova, conta molto l'aspetto mentale". (ITALPRESS). gm/red 04-Giu-22 17:53