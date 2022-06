Calcio: Spiragli per Lewandowski ma Bayern chiede 40 mln

I bavaresi temono che il polacco possa svincolarsi con l'articolo 17 della Fifa MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Bayern Monaco inizia a prendere in considerazione l'idea di cedere Robert Lewandowski. Il 33enne attaccante polacco, oggetto del desiderio del Barcellona, ha da settimane comunicato la sua decisione di andare via e non rinnovare il contratto in scadenza fra un anno. Finora i bavaresi sono rimasti fermi sulle loro posizioni ma, secondo la "Bild", qualche spiraglio inizia ad aprirsi. Al Bayern, infatti, temono che l'attaccante possa ricorrere all'articolo 17 della Fifa e svincolarsi per una cifra attorno ai 24 milioni di euro, molto meno di quanto il club tedesco potrebbe incassare da una trattativa. Ecco perchè si starebbe valutando la possibilità di sedersi a un tavolo partendo da una richiesta di 40 milioni, non lontana dai 32 che il Barça si sarebbe detto disposto a offrire. Del resto il Bayern avrebbe già individuato il sostituto: Sadio Manè, che anche dal ritiro del Senegal ha confermato di voler lasciare il Liverpool. "Il 60-70% del popolo senegalese vuole che vada via dal Liverpool? Farò quello che vogliono, per adesso bisogna aspettare", le parole dell'attaccante che, come Lewandowski, è in scadenza nel 2023. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 04-Giu-22 09:59