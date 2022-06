Motomondiale: Aleix Espargaro guida fp3 MotoGp in Catalunya, Bagnaia 4^

Dietro il pilota Aprilia le Ducati Pramac di Zarco e Martin MONTMELO' (SPAGNA) (ITALPRESS) – Aleix Espargaro è il più veloce al termine della terza sessione di prove libere di MotoGP del Gran Premio di Catalunya sulla pista di Montmelò. Il pilota spagnolo in sella all'Aprilia ferma il cronometro sul tempo di 1'38"771, conferma quanto visto al venerdì e si mette alle spalle le due Ducati Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin. A completare la top-5 della sessione di FP3 Francesco Bagnaia e Jack Miller, entrambi su Ducati ufficiale. Sesto tempo per il campione del mondo in carica Fabio Quartararo (Yamaha), accedono direttamente al Q2 anche Luca Marini, Pol Espargaro, Alex Rins e Fabio Di Giannantonio. Dovranno invece passare dal Q1, tra gli altri, Enea Bastianini (Gresini Racing), Joan Mir, Franco Morbidelli e Miguel Oliveira con una KTM in gran difficoltà. Prove libere 4 alle 13.30, qualifiche in programma alle ore 14.10. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 04-Giu-22 10:56